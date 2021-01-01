تقارير .. فايلر يدخل حسابات أحد الأندية الإنجليزية

هل يدرب فايلر في إنجلترا خلال الفترة المقبلة؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن دخول السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي المصري، ترشحيات تولي تدريب أحد الأندية الإنجليزية.

وكان فايلر قد رحل عن الأهلي خلال الفترة الماضية بعد عدم التوصل لاتفاق بينه وبين إدارة القلعة الحمراء وقتها للاستمرار.

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير الإنجليزية، أن نادي شيفيلد وينزداي الذي يلعب في الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي قد أدخل فايلر ضمن المرشحين لتدريبه.

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وكان توني بوليس المدير الفني السابق لشيفيلد وينزداي رحل مؤخرًا عن الفريق ليرشح النادي أكثر من مدرب لتولي المنصب.

وينافس فايلر على المنصب كلًا من جوزيه مواريس وثورستين فينك وجوي بارتون وبول كوك، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

فايلر قدم موسمًا رائعًا رفقة الأهلي، ولكن في ظل الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بعد تفشي فيروس كورونا تسببت في رحيله المبكر.