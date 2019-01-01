تقارير - غياب باكيتا ودوناروما عن مواجهة يوفنتوس

الحارس ولاعب الوسط تعرضا للإصابة ضد أودينيزي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية ارتفاع احتمالات غياب الثنائي جيانلويجي دوناروما ولوكاس باكيتا لاعبي ميلان عن مباراة الفريق المقبلة ضد يوفنتوس.

وشوهد الثنائي وهما يعرجان خارج الشوط الأول لمباراة الفريق الليلة ضد أودينيزي على ملعب سان سيرو.

وكان الحارس دوناروما قد غادر منطقته نظراً لسوء تقديره لكرة طولية، قبل أن يحولها إلى ركنية ليخرج بمشكلة عضلية من تلك اللقطة.

على الناحية الأخرى تعرض البرازيلي باكيتا نجم وسط الروسونيري لالتواء بالكاحل عقب تدخل عنيف من فالون بيهرامي.

ويبدو باكيتا في موقف أصعب، حيث لم يستطع وضع قدمه على الأرض أثناء مساعدته من جانب الجهاز الطبي.

وسيخضع الثنائي للفحوصات الطبية للتأكد من حالتيهما، إلا أن المؤشرات تميل بقوة صوب عدم مشاركتهما في المباراة المرتقبة ضد البيانكونيري.