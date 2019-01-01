تقارير - عملية ساني الجراحية في الركبة تنجح

تقارير صحفية ألمانية تؤكد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها ليروي ساني في الرباط الصليبي للركبة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن اللاعب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي قد خضع لجراحة ناجحة في الركبة بالساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن الجراحة تمت مساء الأمس الأحد، وانتهت على ما يرام دون أي مشاكل.

وقام اللاعب بإجراء الجراحة رفقة طبيب يدعى كريستيان فينك، وهو نفس الطبيب الذي قام بعلاج كل من لوكاس هيرنانديز وكرينتين توليسيو من قبل، نجما بايرن ميونخ.

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ويعد فريق بايرن ميونخ مهتمًا بالحصول على خدمات ساني، مما يفسر خضوعه للجراحة لدى نفس الطبيب الذي يتولى علاج نجوم الفريق البافاري.

وكان فريق بايرن ميونخ قريبًا للغاية من الحصول على خدمات اللاعب في الفترة الماضية قبل أن يتعرض للإصابة مع مانشستر سيتي في لقاء الدرع الخيرية.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن بايرن ميونخ مستمر في رغبته بضم اللاعب لصفوفه بالرغم من الإصابة التي تعرض لها.