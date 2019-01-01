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تقارير - عمر السومة ضمن خيارات أحد أندية القمة القطرية

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الدولي السومة يمر بفترة غير مستقرة مع الأهلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فجرت صحيفة "استاد الدوحة" مفاجأة كبيرة، بعدما أعلنت عن وجود اهتمام من قبل أحد الأندية القطرية للتعاقد مع المهاجم الدولي السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي.

الصحيفة القطرية نشرت بحسب مصادرها ترشيح اللاعب السوري للانضمام إلى أحد أندية القمة الموسم المقبل.

الدولي السومة يمر بفترة غير مستقرة  مع الأهلي، بسبب مستوى الفريق المتذبذب وخروجه من جميع البطولات المحلية خال الوفاض.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداول وسك بعنوان "وداعا عمر السومة"، وذلك بعد تقارير رحيله عن الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الأنباء على الرغم من تأكيد السومة في أكثر من مناسبة استمراره مع الأهلي وعدم رحيله لأي فريق آخر.

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يُذكر أن اللاعب الدولي السوري شارك خلال الموسم الحالي في 26 مباراة الأهلي بجميع البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 18 هدف وصناعة 6 أهداف.

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