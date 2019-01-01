تقارير - عمر السومة ضمن خيارات أحد أندية القمة القطرية

الدولي السومة يمر بفترة غير مستقرة مع الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فجرت صحيفة "استاد الدوحة" مفاجأة كبيرة، بعدما أعلنت عن وجود اهتمام من قبل أحد الأندية القطرية للتعاقد مع المهاجم الدولي السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي.

الصحيفة القطرية نشرت بحسب مصادرها ترشيح اللاعب السوري للانضمام إلى أحد أندية القمة الموسم المقبل.

#استاد_الدوحة / خاص | عمر السومه مرشح للانضمام إلى أحد أندية القمه الكبيره في الموسم المقبل. pic.twitter.com/WMiPEvvmKA — جريدة استاد الدوحة (@stadeldoha) April 18, 2019

الدولي السومة يمر بفترة غير مستقرة مع الأهلي، بسبب مستوى الفريق المتذبذب وخروجه من جميع البطولات المحلية خال الوفاض.

🎙️سامي الجابر: "بإذن الله سيفوز #الهلال بهذه البطولة، وإن حدث ذلك، فيجب أن يدرك الجميع أن الفريق وضع في خزانته بطولتين منذ بداية الموسم، وفي حال لم تكتب البطولة للزعيم، فلا يجب أن تكون الخسارة مضاعفة بفقدان التركيز. مازال هناك بطولات أخرى مهمة". pic.twitter.com/Toqc4pFqrG — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداول وسك بعنوان "وداعا عمر السومة"، وذلك بعد تقارير رحيله عن الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الأنباء على الرغم من تأكيد السومة في أكثر من مناسبة استمراره مع الأهلي وعدم رحيله لأي فريق آخر.

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يُذكر أن اللاعب الدولي السوري شارك خلال الموسم الحالي في 26 مباراة الأهلي بجميع البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 18 هدف وصناعة 6 أهداف.