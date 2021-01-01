تقارير .. علاقة مؤمنة ولاعبي الأهلي تزداد سوءًا .. والرئيس يرد

تفاصيل وكواليس الأزمات التي دارت بين لاعبي الأهلي ورئيس النادي

أكدت تقارير صحفية، على أن الأزمات بين عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي ولاعبي فريقه تزداد سوءًا خلال الفترة الحالية، بسبب الوعود التي يقدمها للاعبين، ولكن رئيس الراقي رد على تلك الأخبار.

ويمر الأهلي حاليًا بحالة غير جيدة، حيث تراجعت نتائجه وترتيبه في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعدما كان ينافس على الصدارة، أصبح في المركز الرابع.

وأشار مصدر لصحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الخسارة الأخيرة للأهلي على يد الفيصلي بالجولة الماضية ضمن منافسات الدوري السعودي، صعد الأزمة بين رئيس النادي واللاعبين، لتضيف موقفًا جديدًا من سلسلة التراكمات السلبية في علاقة الطرفين.

وأضاف المصدر، أن حوالي 14 لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، وافقوا على جدولة حقوقهم، من اجل مساعدة النادي على استقطاب لاعبين الفترة الشتوية الماضية، لكي لا يكونوا عائقًا أمام حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للنادي تسجيل لاعبين جدد.

ولكن تفاجئ اللاعبين بالتعاقد مع مهاجم، بالرغم من طلب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، التعاقد مع مدافع، حيث طلب من مؤمنة أكثر من مرة هذا الأمر.

وشدد المصدر على أن العلاقة بين لاعبي الأهلي والإدارة وصلت إلى أبعد نقطة تنافر بينهما، بالرغم من محاولات إدارة الأهلي لتلطيف الأجواء، بعد صرف راتب شهرًا، وبقاء 4 أشهر متأخرة.

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لاعبو الأهلي لم يستغربوا خروج مؤمنة بعد الهدف الثالث في مباراة الشباب، لأنهم تعودوا على هذا الأمر، لأنها ليست المرة الأولى، حيث لا يحضر رئيس النادي بعد المباريات التي يفوز بها الفريق حتى لا يُسأل عن المكافآت، وعند الخسارة لا يُرى حتى يتيح المجال لمناقشته في الأسباب.

وأجرت صحيفة "الرياضية" اتصالًا برئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة، للاستفسار عن ما وردت إليها من معلومات، ليعلق مؤمنة قائلًا: "هذه شائعات وليست حقيقة، وعلاقتي بفريقي ممتازة".