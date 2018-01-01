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تقارير - عقبة واحدة تفصل الزمالك عن ضم خربين

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خربين
الزمالك يسعى لضم خربين في يناير

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك دخل في مفاوضات جدية في الوقت الحالي مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي.

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة حول رغبة الزمالك في التعاقد مع خربين لتدعيم هجوم الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن أحد المستثمرين السعوديين وعد مسئولي نادي الزمالك بتحمل تكاليف التعاقد مع خربين لصالح الأبيض.

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وأشارت التقارير أن المستثمر وعد الزمالك في حالة عدم إتمام بيراميدز اتفاقه مع خربين، ستكون الصفقة لصالح الزمالك.

وكان نادي بيراميدز المصري أعلن في وقت سابق التعاقد مع السوري خربين، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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الزمالك يسعى لتدعيم صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، للحفاظ على قمة الدوري المصري الممتاز، في النصف الثاني من الموسم.

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