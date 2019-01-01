تقارير - عروض شفهية من أندية سعودية لضم حسين السيد نهائيًا

حسين السيد يقدم مستوى رائع مع الاتفاق السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن حسين السيد ظهير أيسر الاتفاق السعودي والمعار من الأهلي المصري، تلقى عروضًا للشراء نهائيًا من أحد الأندية السعودية.

وكان حسين السيد قد خرج من الأهلي على سبيل الإعارة، الموسم الماضي، وقدم مستوى أكثر من رائع مع الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي تلقى عروضًا شفهية من أحد الأندية السعودية لشراء السيد نهائيًا في نهاية الموسم الحالي.

ورفض الأهلي توضيح موقفه تجاه اللاعب قبل وصول عرضًا رسميًا خلال الفترة المقبلة، للفصل في موقف حسين السيد بالموسم القادم.

وأصبح حسين السيد الظهير الأيسر الأساسي للاتفاق خلال الفترة الأخيرة، وبدأ يظهر في ترشحيات الانضمام للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.

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ومن المتوقع أن يحسم الأهلي موقفه من حسين السيد في نهاية الموسم الجاري، أيًا كان بعودة اللاعب للفريق الأحمر أو بيعه نهائيًا حال تلقيه عروضًا رسمية.