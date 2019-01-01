تقارير| عرض صيني على طاولة برشلونة لأجل فيدال

هل يهرب فيدال من دي يونج؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية وجود عرض صيني لضم أرتورو فيدال نجم وسط برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو نقلاً عن موقع سوكر لينك، أن النادي الصيني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، مهتم بضم نجم وسط تشيلسي البالغ من العمر 32 عاماً.

ويأتي ذلك على خطى البرازيلي باولينيو، الذي انضم لبرشلونة في بداية موسم 2017-2018 قبل أن يعود في نهايته إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني الذي أتى منه في المقام الأول.

وتشير التقارير إلى أن ذلك يأتي على خلفية وصول الهولندي فرنكي دي يونج إلى برشلونة، ما يعني المزيد من المزاحمة لأرتورو الذي تقدم في العمر بالفعل.

وبحسب الصحيفة فإن العرض يتضمن راتباً كبيراً للغاية لم يتم الكشف عنه على وجه التحديد.

يذكر أن فيدال يملك عقداً في برشلونة يمتد حتى يونيو 2021.