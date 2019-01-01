تقارير - عرض سعودي ينافس بتروجيت على ضم معروف يوسف

معروف يوسف يسعى لإنهاء إعارته مع الشرطة العراقي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار للشرطة العراقي تلقى عرضًا جديدًا.

وكان معروف يوسف قد انتقل إلى الشرطة العراقي بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة، من الزمالك بعد وضعه على قائمة الانتظار.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن معروف تلقى عرضًا سعوديًا للانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. اختيارات المحررين قبل ميسي.. أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019

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وأشارت التقارير أن اللاعب بعد أن تلقى عرضًا من بتروجيت في الدوري المصري، دخل نادي سعودي للمنافسة على ضمه.

ويسعى اللاعب النيجيري لفسخ التعاقد وإنهاء فترة الإعارة مع الشرطة العراقي في الوقت الحالي واختيار أحد العرضين المقدمين له.

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وأكدت التقارير أن ما يعوق الصفقة هو إصرار النادي العراقي في استكمال فترة إعارة معروف يوسف حتى نهايتها أو سداد مقابل مادي لفسخ العقد.