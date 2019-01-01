تقارير: عبد الشافي سيغيب لمدة لن تقل عن 3 أسابيع

محمد عبد الشافي يعاني من الإصابة في الركبة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يعاني المصري محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، من الإصابة خلال الوقت الحالي، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب الفترة المقبلة.

محمد عبد الشافي يعاني من إصابة في الركبة، ستبعده عن المشاركة في المباريات الفترة المقبلة، لحين التعافي من الإصابة التي تعرض لها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن محمد عبد الشافي سيتأخر في العودة للمشاركة مع الفريق، بسبب حاجته لمدة أطول من العلاج من إصابته.

🗨️- عبد الله بترجي: هناك لاعب من قبل #الأهلي تم مفاوضاته في معسكر المنتخب السعودي، وهو لديه عقد لمدة موسم ونصف. pic.twitter.com/KETHJEBDNn — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 8, 2019

ويسعى الجهاز الطبي للأهلي جاهدًا، لتجهيز عبد الشافي خلال الفترة القادمة، بإعطائه علاجات مكثفة، لإعادته إلى الملاعب قبل نهاية الموسم، في ظل ضغط المنافسات.

عبد الشافي يحتاج لتوازي العلاج مع الراحة، من أجل الحفاظ على الركبة، حيث سيعود للتدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع مقبلة.

اشتكى عبد الشافي من آلام في الركبة منذ مباراة فريقه أمام الهلال، والتي أقيمت يوم 17 مارس الماضي، بذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية.