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تقارير: عبد الشافي سيغيب لمدة لن تقل عن 3 أسابيع

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محمد عبد الشافي يعاني من الإصابة في الركبة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يعاني المصري محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، من الإصابة خلال الوقت الحالي، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب الفترة المقبلة.

محمد عبد الشافي يعاني من إصابة في الركبة، ستبعده عن المشاركة في المباريات الفترة المقبلة، لحين التعافي من الإصابة التي تعرض لها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن محمد عبد الشافي سيتأخر في العودة للمشاركة مع الفريق، بسبب حاجته لمدة أطول من العلاج من إصابته.

ويسعى الجهاز الطبي للأهلي جاهدًا، لتجهيز عبد الشافي خلال الفترة القادمة، بإعطائه علاجات مكثفة، لإعادته إلى الملاعب قبل نهاية الموسم، في ظل ضغط المنافسات.

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عبد الشافي يحتاج لتوازي العلاج مع الراحة، من أجل الحفاظ على الركبة، حيث سيعود للتدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع مقبلة.

اشتكى عبد الشافي من آلام في الركبة منذ مباراة فريقه أمام الهلال، والتي أقيمت يوم 17 مارس الماضي، بذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية.

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