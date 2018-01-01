تقارير - ظهير أيسر دجلة ينتظر مكالمة الزمالك لحسم الصفقة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب الزمالك من حسم انتقال السيد سالم لاعب وادي دجلة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل السيد سالم، ضمن اهتمامات نادي الزمالك خلال ميركاتو الشتاء بعد الأداء المميز مع وادي دجلة، وضعف لاعبي الزمالك في مركز الظهير الأيسر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اللاعب ينتظر مكالمة من مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم مصيره وعقد جلسة التوقيع الرسمي. اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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وأشارت تقارير أن السيد سالم مرحب منذ فترة بالانتقال إلى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق، بعد طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض بتدعيم المركز.

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ويتواجد في مركز الظهير الأيسر بالزمالك كلًا من بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح، ورغم ذلك لم يؤديان بشكل مميز ويلعب عبدالله جمعة في غير مركزه.