دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تقارير – صفقة حجازي للأهلي السعودي تدخل منحنى صعب

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الصفقة مهددة بالفشل بسبب النادي الإنجليزي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن مفاوضات الأهلي مع المدافع المصري أحمد حجازي، تراجعت بشكل كبير، وقد تفشل الصفقة بسبب المقابل المادي.

وفقاً لصحيفة الجزيرة السعودية، فإن نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي الذي يلعب فيه المحترف المصري، بالغ في مطالبه المالية مما قد يتسبب في إفساد الصفقة.

وطلبت إدارة النادي الإنجليزي ما لا يقل عن 4.5 مليون يورو، مقابل التخلي عن لاعبه الدولي، صاحب الـ 28 عاماً.

وتسعى إدارة الراقي، إلى تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، والمشاركة في دوري أبطال آسيا، بالنسخة الجديدة.

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وسيلعب الأهلي أمام نظيره الهلال يوم 6 أغسطس في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بينما تكون مباراة الإياب يوم 13 من الشهر ذاته.

وشارك حجازي، رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في مصر ولكنه ودع البطولة، من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا.

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