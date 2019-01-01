تقارير – صفقة حجازي للأهلي السعودي تدخل منحنى صعب

الصفقة مهددة بالفشل بسبب النادي الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن مفاوضات الأهلي مع المدافع المصري أحمد حجازي، تراجعت بشكل كبير، وقد تفشل الصفقة بسبب المقابل المادي.

وفقاً لصحيفة الجزيرة السعودية، فإن نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي الذي يلعب فيه المحترف المصري، بالغ في مطالبه المالية مما قد يتسبب في إفساد الصفقة.

وطلبت إدارة النادي الإنجليزي ما لا يقل عن 4.5 مليون يورو، مقابل التخلي عن لاعبه الدولي، صاحب الـ 28 عاماً.

وتسعى إدارة الراقي، إلى تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، والمشاركة في دوري أبطال آسيا، بالنسخة الجديدة.

مصادر "الجزيرة"



مفاوضات إدارة النادي #الأهلي لضم المدافع المصري الدولي أحمد حجازي تدخل منحنى صعب ، عقب اشتراط مسؤولي نادي ويست بروميتش البيون الانجليزي الحصول على قرابة ( ٤،٥ مليون يورو ) مقابل التخلي عن خدمات حجازي .



@o_a_s_10 pic.twitter.com/N92AAENtTP — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) July 18, 2019

وسيلعب الأهلي أمام نظيره الهلال يوم 6 أغسطس في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بينما تكون مباراة الإياب يوم 13 من الشهر ذاته.

وشارك حجازي، رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في مصر ولكنه ودع البطولة، من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا.