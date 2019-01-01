تقارير .. صراع إيطالي ثلاثي على ميرتينس لاعب نابولي

المهاجم البلجيكي يبدو قريباً من الرحيل عن صفوف فريق الجنوب الإيطالي

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود صراع ثلاثي بين أندية إيطاليا للحصول على خدمات دريس ميرتينس لاعب نابولي.

وأفادت صحيفة توتو سبورت، إلى إنتر مهتم بالتعاقد مع خدمات متوسط ميدان نابولي وسيدخل معه في الصراع ميلان ويوفنتوس.

اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، ينتهي عقده مع فريق الجنوب الإيطالي بنهاية الموسم الحالي، مما يسمح له بالتفاوض مع الأندية بداية من يناير القادم.

ميلان يبحث عن مهاجم بديلاً لمهاجمه البولندي، كريشتوف بيونتك الذي يعيش مرحلة من تراجع المستوى في الفترة الحالية.

وفي صفوف السيدة العجوز، تربط مدرب الفريق ماوريسيو ساري علاقة جيدة مع اللاعب البلجيكي، حيث عملا معاً في موسم 2016 -17 والذي شهد تسجيله 34 هدفاً في مختلف المسابقات.

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ويحتل نابولي حالياً المركز السابع من جدول الدوري برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الخامس.

جدير بالذكر أن ميرتينس، شارك مع نابولي هذا الموسم في 11 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف في بطولة الدوري.