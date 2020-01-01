تقارير: شرط واحد يعطل موافقة جاريدو على تدريب الوداد المغربي

جاريدو يضع شرطًا أمام إدارة الوداد قد يعرقل تدريبه للفريق.

أصبح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مرشحًا بقوة لتدريب فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، في ظل اقتراب رحيل الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج.

الوداد خسر ثاني مبارياته على التوالي في الدوري المغربي، أمام فريق يوسفية برشيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار موقع "Le360" المغربي إلى أن جاريدو دخل قائمة الترشيحات لقيادة تدريب فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلفًا للفرنسي ديسابر.

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جماهير الوداد البيضاوي أبدت عدم رضاها بمستوى الفريق تحت قيادة الفرنسي ديسابر، قبل مباراة النجم الساحلي التونسي المهمة في دوري أبطال إفريقيا.

جاريدو: أشعر بخيبة أمل بعد رحيلي عن النجم الساحلي

الوداد يستعد لمواجهة النجم الساحلي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تدرس إدارة ناديه إقالة الفرنسي ديسابر قبل تلك المواجهة.

وتلقى جاريدو اتصالات من جانب مسؤولي الوداد المغربي، من أجل تلقيه مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب رحيل ديسابر.

ولكن المدرب الإسباني لديه شرط لتدريب الوداد، وهو أن يكون لديه أسبوعًا مع الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي، وليس 3 أيام فقط.