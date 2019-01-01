تقارير – سينسي كان قريباً من ميلان ولكن الإدارة أفسدت الصفقة

تعنت إدارة ميلان أضاع عليها صفقة من أفضل صفقات الدوري الإيطالي حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكدت تقارير صحفية إلى أن ستيفانو سيني، لاعب إنتر المتألق في الفترة الحالية، كان قريباً من الانضمام إلى ميلان قبل النيراتزوري.

وانضم سيني إلى إنتر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو وأحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو أخرى.

اللاعب الإيطالي صاحب الـ 24 عاماً، سجل هدفين مع فريقه في ثلاث مباريات خاضها، وقاده لتصدر جدول الترتيب بعد ثلاث جولات.

سينسي بعد تصدر إنتر: الأفضل لم يأت بعد

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن سينسي كان قريباً من الانضمام إلى ميلان قبل الانضمام إلى إنتر، ولكن الصفقة فشلت بسبب طلبات ميلان.

إدارة الروسونيري، طلبت التعاقد مع سيني على سبيل الإعارة لمدة عامين فقط، دون ضمانات شراء.

ودخل إنتر بعدها في الصفقة وحسمها لصالحه، مقابل الإعارة وأحقية الشراء، وانضمام شباب إنتر إلى ساسولو.