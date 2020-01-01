تقارير.. سباليتي يقترب من خلافة فيتوريا في تدريب النصر السعودي

المدرب الإيطالي قد يكون المدرب القادم للنصر حال رحيل فيتوريا.

يبدو وأن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، اقترب من الرحيل عن صفوف العالمي، بعد المستوى المتذبذب للفريق مؤخرًا، منذ توديع الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا.

النصر فشل في تحقيق الفوز في أول جولتين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تلقى الفريق الأصفر الخسارة أمام الفتح ثم التعاون.

وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إلى أن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، يقترب من العودة إلى التدريب بعد عام ونصف من التوقف، وذلك من بوابة نادي النصر.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن سباليتي قد يتولى مهمة تدريب النصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي النصر.

جاء ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر، اقتربت من إقالة روي فيتوريا، مع أول تعثر له سواء بالدوري السعودي للمحترفين، أو بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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كما أكدت التقارير على أن إدارة النصر كانت تنوي تعيين المدرب إيلين هورفارت، مدرب فريق الشباب بالقلعة الصفراء، كمدرب مؤقت لقيادة الفريق أمام الأهلي، بمباراة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتراجعت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، ليتم منح فيتوريا فرصة أخيرة في مباراة الأهلي، من أجل تصحيح مسار وأوضاع الفريق.