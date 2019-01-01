تقارير.. ساني وجيسوس طلبا الرحيل عن مانشستر سيتي!

نجما السيتزن يقتربان من مغادرة قلعة الاتحاد وخوض تجربة جديدة

فيسبوك تويتر محمد عماد

طالب كلًا من ليروي ساني وجابريل جيسوس الرحيل عن صفوف فريق مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد استبعادهم من المشاركة أمام توتنهام هوتسبر يوم الأربعاء الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقًا لما ورد في برنامج التشيرنجيتو المدريدب الشهير، فإن جيسوس وساني من ضمن ثمانية لاعبين يرغبون في مغادرة قلعة الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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على الرغم من البصمة الواضحة للاعبين مع الفريق في بداية الموسم، إلا أنهما لم يصبحا ضمن التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب بيب جوارديولا في المباريات الأخيرة سواء في البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن ساني يتبقى على نهاية عقده مع مانشستر سيتي عامين، بينما يرتبط جيسوس بعقد مع الفريق حتى عام 2023.