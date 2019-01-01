تقارير - سافيتش يعود على قائمة اهتمامات ريال مدريد

عودة زيدان تحيي المخطط القديم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عودة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد، بالتزامن مع عودة زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق.

ووفقاً للتشيرينجيتو، فإن زيدان قد حدد أهدافه الصيفية بالفعل، ويأتي لاعب الوسط الصربي ضمنها.

وكان الميرينجي قد ارتبط بضم اللاعب في الصيف الماضي، إلا أن تمسك لاتسيو بمبلغ 120 مليون يورو للتخلي عن اللاعب عطل الأمور.

وبحسب التقارير فإن الوضع قد تغير بالوقت الراهن، حيث يستعد لاتسيو لقبول 90 مليون يورو مقابل بيع سافيتش.

يذكر أن ميلان ويوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد أيضاً لا يزالوا على قائمة المهتمين بضم اللاعب وفقاً لما تذكره أحاديث الانتقالات.