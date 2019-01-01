تقارير – زيدان قد يحضر نهائي كأس الأمم الأفريقية

المدير الفني لريال مدريد قد يتواجد في استاد القاهرة مساء الجمعة القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير، صحفية جزائرية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، قد يحضر نهائي كأس الأمم الأفريقية، يوم الجمعة القادم.

ويلعب المنتخب الجزائري، أمام نظيره السنغالي، مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة ضمن نهائي النسخة الـ 32 من البطولة.

ووفقاً لصحيفة البلاد، فإن المدير الفني للفريق الملكي الإسباني، ذو الأصول الجزائرية، سيحضر اللقاء دعماً للخضر، في المباراة الصعبة.

ويأمل المنتخب الجزائري، الفوز بكأس الأمم للمرة الثانية في تاريخيه، بعد وصوله للنهائي مرتين سابقتين، وكانت آخر مناسبة رفع فيها محاربو الصحراء الكأس في 1990.

وعلى الجانب الآخر، سيلعب المنتخب السنغالي المباراة النهائية الثانية له في تاريخه، بعد نسخة 2002 والتي خسرها من الكاميرون.

الجدير بالذكر ان المنتخب النيجيري، حصل على المركز الثالث للبطولة، بينما حقق المنتخب التونسي المركز الرابع.