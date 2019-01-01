تقارير: زيدان رفض التعاقد مع سانشيز

ريال مدريد رفض ضم المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض نادي ريال مدريد فكرة التعاقد مع اللاعب التشيلي ألكسيس سانشيز قادمًا من آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير من عام 2018.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في الظفر بخدمات سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، وقرر منحه راتبًا يقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ليصبح الأعلى ضمن لاعبي البريميرليج.

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وشملت صفقة انتقال سانشيز لمانشستر يونايتد التخلي عن اللاعب الأرميني هينريك مختريان لآرسنال على سبيل الإعارة.

وفقًا لما ورد في صحيفة دون بالون، فأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد وقتها، كان قد رفض اقتراحًا بضم سانشيز مقابل 68.5 مليون جنيه إسترليني.

حيث رأى زيدان أن قدوم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لفريقه لن يضيف له أي جديد، كما أن تجربته مع برشلونة في السابق قد تجعله منبوذًا من قبل بعض من جماهير الميرنجي.

يذكر أن زيدان كان قد عاد لتوه لتدريب فريق ريال مدريد بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.