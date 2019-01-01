تقارير: زكريا حدراف قد يرحل عن الرجاء بعد تألقه في قطر

لاعب الرجاء قد يرحل بعد العروض المغرية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن زكريا حدراف لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، قد لا يستمر مع فريقه، بعد تلقيه العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية.

حدراف ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث أصبح واحدًا من العناصر التي تسعى الأندية للحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن نهضة بركان يسعى لضم حدراف، بجانب بعض العروض القطرية، بعد تألقه في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

الرائد خسر في آخر 5 مباريات لعبها أمام النصر في دوري المحترفين متلقياً 4 أهداف على الأقل في كل من آخر 3 منها.. هيمنة عالمية! 💙💛 pic.twitter.com/NligQLqREo — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019

وشارك حدراف مع الرجاء المغربي، في التتويج ببطولتي كأس الكونفدرالية الإفريقي الموسم الماضي، وكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، قد ضمه لصفوف أسود الأطلس، خلال المعسكر الأخير، استعدادًا لمباراة مالاوي الأخيرة.

حدراف واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف الرجاء البيضاوي، ويفاوضه مسؤولي الأخير لتجديد تعاقده.