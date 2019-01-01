تقارير: زكرياء حدارف يرفض التجديد ويرغب في الرحيل عن الرجاء
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
فتح زكرياء حدراف، صانع ألعاب فريق الرجاء البيضاوي الباب أمام رحيله عن الفريق المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حدراف ينتهي عقده مع الرجاء بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعى مسؤولي ناديه لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن حدراف قدم بعض الرسائل التي تشير إلى أنه لن يجدد عقده وسيرحل عن الفريق.
محمد يوسف 🗣️— جول مصر (@goaleg) May 8, 2019
واجهنا سموحة كثيرًا من قبل والفريق قدّم مباريات قوية أمامنا وكان دائمًا خصمًا صعبًا
كذلك سيكون الأمر في هذه المباراة أيضًا لكن مع مزيد من الصعوبة لأنهم يريدون تأمين البقاء في الدوري وبالتالي سيقاتلون على النقاط الثلاث pic.twitter.com/gZmlUsDi1r
جاء ذلك بعدما أكد هشام أيت منا رئيس فريق شباب المحمدية، والذي يسعى لتدعيم صفوف فريقه بلاعبين كبار، على أنه اجتمع بحدراف وفاوضه لضمه.
هشام أيت أكد على أن حدراف ليس لديه نيه في البقاء مع فريقه الرجاء، وسيرحل لخوض تجربة جديدة مع فريق آخر، ويناقش العديد من العروض التي وصلته.
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جاء ذلك عكس زميله في الفريق محسن ياجور، والذي مدد عقده مع الرجاء البيضاوي لمدة موسمين.