تقارير: رينجرز ينفي مفاوضاته مع مصطفى محمد ويصفها بـ"الهراء"

مصطفى محمد حصل على لقب هداف بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

أكدت تقارير صحفية اسكتلندية، على أن كل ما تردد حول مفاوضات نادي رينجرز الاسكتلندي مع مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مصطفى محمد تألق بشكل لافت مع منتخب مصر الأولمبي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي توج بها الفراعنة في مصر.

وأشار موقع "رينجرز نيوز" الاسكتلندي، إلى أن مصدر داخل نادي رينجرز، نفى كل ما تردد حول ما قاله المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للزمالك، حول اهتمامه بالتعاقد مع مصطفى محمد مقابل 4 ملايين يورو.

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وقال المصدر للموقع الاسكتلندي: "كل ما يقال حول اهتمام رينجرز باللاعب مصطفى فتحي مجرد هراء، هذا فقط من أجل التوضيح".

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وتابع: "رينجرز لم يتابع اللاعب ولم يدخل يومًا ما في قائمة اهتمامات النادي، وبالتالي لم يتحدث معه النادي، ولا حتى المدير الفني".

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: "نرفض أن يتم استخدام اسم رينجرز من أجل رفع قيمة اللاعبين التسويقية، لأن كل ما يقال ليس صحيحًا".

جاء ذلك بعدما أشارت صحيفة "سكوتش صن" الاسكتلندية، إلى أن هناك اهتمامًا بالتعاقد مع مصطفى محمد، حيث حاول رينجرز استعارته خلال يناير الماضي.