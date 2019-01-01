تقارير – رينار يقترب من تدريب السعودية

المدير الفني الفرنسي قريب من خوض مرحلة جديدة بعد تجربة أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى اقتراب، الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، من تدريب الأخضر السعودي.

وألمح رينار بالرحيل عن صفوف أسود الأطلس، بعد توديع كأس الأمم الأفريقية، من دور الـ 16 أمام بنين بركلات الترجيح.

وكتب رينار عبر حسابه على موقع تويتر صباح اليوم: "أود القول في تلك اللحظة الصعبة والأليمة للكرة المغربية ومحبيها شكراً لكل اللاعبين الذين كانوا رائعين في تلك الفترة الطويلة".

ووفقاً لصحيفة الرياضية السعودية، فإن رينار صاحب الـ 51 عاماً، أصبح قريباً من تدريب السعودية، خاصة أنه لم يتم حسم ملف مدرب الأخضر منذ كأس آسيا الماضي.

ورحل الأرجنتيني بيتزي، عن الأخضر في يناير الماضي عقب الخروج من بطولة كأس آسيا، والتي استضافتها الإمارات.

🛑أبو ظبي تقترب من احتضان مباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون

🛑 المباراة من المتوقع إقامتها بين الدور الأول والثاني من الدوري pic.twitter.com/JwpHiH6gnH — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019

وشدد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الأسبوع الماضي على أهمية ملف المدرب الأجنبي، خاصة أن المنافسات القادمة للأخضر ستكون بعد شهرين.