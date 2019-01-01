تقارير – رينار أنهى اتفاقه مع الاتحاد السعودي على كافة التفاصيل

تبقى الإعلان الرسمي عن تدريب رينار للأخضر في الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن الفرنسي هيرفي رينار، اقترب بشدة من الانضمام رسمياً إلى منتخب السعودية، ليقوده فنياً خلال الفترة القادمة.

وأعلن رينار، رحيله عن المنتخب المغربي بشكل رسمي منذ أيام، عقب نهاية مشوار أسود الأطلس في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

ووفقاً لصحيفة الرياض، فإن الاتحاد السعودي، أنهى الاتفاق مع رينار، على قيادة الأخضر في الفترة القادمة، خلال تصفيات كأس آسيا، وكأس العالم.

وكان رينار كشف منذ يومين، أن خطوته القادمة في التدريب، ستكون خارج أفريقيا، مما يزيد التأكيدات حول اقترابه من تدريب السعودية.

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ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، حسم ملف مدرب الأخضر، قبل انطلاق المنافسات الدولية من جديد، عقب إقالة المدير الفني السابق خوان أنطونيو بيتزي بعد نهاية كأس آسيا مطلع العام الحالي.