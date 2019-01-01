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تقارير: رينارد توصل لاتفاق لتدريب منتخب إيران

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هل يرحل رينارد عن تدريب إيران؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إيرانية، على أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اقترب من تدريب المنتخب الإيراني خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

الاتحاد الإيراني قرر عدم تجديد عقد المدرب البرتغالي كيروش، بعد فشله في التتويج ببطولة كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت بالإمارات.

صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، أكدت على أن رينارد توصل بالفعل لاتفاق مع الاتحاد الإيراني برئاسة مهدي تاج، لتدريب الفريق خلفًا للبرتغالي كيروش.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت بين رينارد والعديد من المنتخبات، أبرزها الجزائر والصين والسنغال، ولكنه جدد عقده مع المغرب.

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ويسعى الاتحاد الإيراني لإتمام التعاقد مع رينارد خلال الأيام المقبلة، لتعويض رحيل البرتغالي كارلوس كيروش.

رينارد أعلن مؤخرًا عن قائمة منتخب المغرب التي ستواجه مالاوي بالتصفات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، والأرجنتين وديًا.

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