تقارير .. ريال مدريد يعرض نجومه للحصول على ديبالا

الملكي يبحث عن تدعيمات للموسم المقبل

تحدثت تقارير في الإعلام الإيطالي عن اهتمام كبير من قبل ريال مدريد بالتعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا لدعم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويدور الحديث في إسبانيا حول حاجة ريال للبيع أولاً والتخلص من بعض الأسماء مثل جاريث بيل وخاميس رودريجيز من أجل إفساح المجال لصفقات جديدة.

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وذكرت "ميدياست" أن زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، معجب بشدة بديبالا، ويراه الأسم الأنسب من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة تقدر في حدود 100 مليون يورو، ولكن ريال مدريد سيتجه لعرض لاعبين من صفوفه من أجل تقليص المبلغ الضخم.

وأشارت "ميدياست" إلى أن الميرينجي سيعرض الثنائي طوني كروس وإيسكو ضمن الصفقة، خصوصاً في ظل الحديث عن إعجاب مدرب البيانكونيري الجديد أندريا بيرلو بالأخير.

وخرج إيسكو مؤخراً من حسابات زيدان فيما يخص التشكيل الأساسي، بينما يبقى كروس قطعة أساسية في تركيبة النادي الملكي.

يذكر أن ديبالا كان على وشك المغادرة الصيف الماضي نحو إنجلترا، ولكن الصفقة تعطلت ويدور الحديث الآن حول تمديد تعاقده حتى 2023 ورفع راتبه.