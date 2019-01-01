تقارير- ريال مدريد يطلب لاعب نابولي والأخير يرفض
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أكدت تقارير صحفية رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي.
وذكر برنامج التشيرينجيتو الإسباني، أن الميرينجي سأل بشأن التعاقد مع اللاعب، إلا أن نابولي أجاب بكونه ليس للبيع.
ونال رويز مشاركته الدولية الأولى الأسبوع الماضي، كما قدم موسماً جيداً في بدايته مع نابولي.
وجاء رفض نابولي للفكرة نابعاً من كون رويز أحد العناصر الرئيسية في الخطط التكتيكية للمدرب كارلو أنشيلوتي.
يذكر أن النادي الإيطالي تعاقد مع رويز -23 عاماً- الصيف الماضي، قادماً من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو.