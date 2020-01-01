تقارير - ريال مدريد يضم ماني وليفربول يعوضه بديمبيلي!

تقارير ترجح الصفقة..

تكهنت تقارير من صحيفة "موندو ديبورتيفو" باحتمالية انتقال ساديو ماني، لاعب ليفربول، إلى ريال مدريد الصيف المقبل، ليعوضه الريدز بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة.

الكثير من الأنباء في الأشهر الماضية تحدثت عن أن ماني لا يود مغادرة أنفيلد إلا في حالة تلقيه عرضًا من ريال مدريد، النادي الذي يحلم بارتداء قميصه طوال السنوات الماضية.

الصحيفة الإسبانية نقلت عن شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أنباءً عن أن يورجن كلوب يسعى للحصول على خدمات ديمبيلي على سبيل الإعارة، ما اعتبرته بمثابة التمهيد لرحيل ماني إلى سانتياجو برنابيو.

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ليفربول ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات ديمبيلي على سبيل الإعارة، فأيضًا يوفنتوس كان من ضمن الأندية التي استفسرت عن إمكانية التوقيع مع الدولي الفرنسي مع إمكانية إقحامه في صفقة مقايضة مع برشلونة ليضم الأخير ميراليم بيانيتش.

وبحسب التقارير فإن كلوب يحمل انطباعًا جيدًا للغاية حول ديمبيلي رغم معاناة اللاعب في برشلونة، إذ أن تجربة صاحب الـ23 عامًا في دورتموند تُطمئن المدرب الألماني على أنه سيكون تدعيمًا مميزًا للريدز.

وفي حال أن تمت الصفقة، فإن إدارة حامل لقب دوري أبطال أوروبا تُخطط لأن تضع بندًا لشراء الفرنسي بصورة نهائية من برشلونة، على أن تكون الإعارة بهدف التأكد من أن الإصابات لم تنل من مستواه ولياقته.

يبقى الإشارة إلى أن أغلب التقارير الإسبانية أشارت من قبل إلى أن ريال مدريد ليس بصدد عقد صفقات ضخمة هذا الصيف بسبب الوضع الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا، ما قد يدحض هذه الفرضيات ويبقى كل لاعب في ناديه بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر أن ليفربول قد خسر أول صراعاته في الصيف المقبل، حيث باتت مسألة وقت ويتم الإعلان عن انضمام تيمو فيرنر إلى تشيلسي، وهو كان من أهم أهداف الريدز في الميركاتو الجديد.