تقارير.. ريال مدريد يسعى لإبرام ثاني أغلى صفقة في التاريخ بالتعاقد مع هاري كين!

النادي الملكي يرصد 173 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسبر هاري كين

فيسبوك تويتر محمد عماد

سافر أحد المسؤولين بإدارة نادي ريال مدريد للعاصمة الإنجليزية لندن هذا الأسبوع للتفاوض مع فريق توتنهام هوتسبر لضم قائده هاري كين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًأ لما ذكرته صحيفة دون بالون.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة فأن قيمة الصفقة قد تكلف خزائن النادي الملكي ما يقارب من 173 مليون جنيه إسترليني، ليكون هاري كين هو ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قدرت بـ 222 مليون يورو.

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وقد يكون هداف مونديال روسيا 2018 هو أول أفراد حقبة الجلاكتيكوس الجديدة لريال مدريد في الحقبة الثانية لزيدان مع الفريق.

ومن المتوقع أن يضم ريال مدريد أيضًا النجم البلجيكي إدين هازارد قادمًا من تشيلسي في ميركاتو الصيف.

يذكر أن رصيد هاري كين مع السبيرز في مختلف المسابقات حتى الآن هو 178 هدفًا.