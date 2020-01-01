تقارير .. ريال مدريد يستغل وضعية فودين في مانشستر سيتي

النجم الإنجليزي الشاب صاعد بقوة الصاروخ

أفادت تقارير في الإعلام الإنجليزي بوجود اهتمام من قبل ريال مدريد بالتعاقد مع موهبة مانشستر سيتي الشابة فيل فودين في الأشهر المقبلة.

فودين شارك مع سيتي منذ تصعيده للفريق الأول مع تعيين بيب جوارديولا مدرباً، ومؤخراً وقع استدعائه أيضاً لصفوف منتخب إنجلترا بعد تألقه.

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وقالت "ميرور" إن ريال مدريد يراقب عن كثب وضعية فودين مع فريقه الحالي، وقد يتحرك لضمه في 2021 إذا وجد الظروف مناسبة.

ويعول الفريق الملكي على عدم مشاركة الدولي الإنجليزي الشاب بشكل أساسي مع ناديه، مما قد يدفعه للتحرك والانضمام لفريق جديد.

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وأضاف التقرير أن فودين يتماشى مع سياسات مدريد التي تبحث عن المواهب الشابة حول العالم، وأن كشافي النادي وضعوا اللاعب على قائمتهم.

ويمتد عقد الإنجليزي الشاب مع مانشستر سيتي حتى يونيو من العام 2024.

وشارك فودين هذا العام في 18 مباراة بكل المسابقات وسجل خمسة أهداف مع ناديه الإنجليزي.