تقارير .. ريال مدريد يستعد لخطف جوهرة فلامنجو

اللاعب الشاب يقترب من الميرينجي مقابل 30 مليون يورو

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع راينير خيسوس، لاعب فلامنجو البرازيلي.

ووفقاً للتقارير، فإن وفداً من فلامنجو اجتمع اليوم مع اللاعب الشاب لمعرفة رغبته حول مستقبله في الموسم القادم.

وخوفاً من دخول برشلونة إلى الصفقة، قدم ريال مدريد عرضاً بقيمة 30 مليون يورو للاعب البرازيلي الشاب.

ويبقى السؤال الذي طرحته الصحافة، هل ينتقل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ أنه سيكمل الـ 18 من عمره يوم 18 يناير الجاري.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، لموقع جول أنه يفضل الكرة الإسبانية ويتمنى الانضمام لريال مدريد، وقال: "هناك أشياء في كرة القدم لا تستطيع أن ترفضها مثل منتخب البرازيل وريال مدريد إذا طلبك".

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ومن جانبه جورج جيسوس مدرب فلامنجو، يعتقد بأن اللاعب الشاب لن يرحل إلا بمبلغ كبير من المال.

جدير بالذكر أن راينير، لعب مع فريقه 14 مباراة في الدوري البرازيلي سجل خلالها ستة أهداف.