تقارير .. ريال مدريد يبدأ أول خطوات ضم ماني ويحضر طلبات ليفربول المادية

ريال مدريد يبدأ أول خطوات ضم ساديو ماني من صفوف ليفربول ويجهز طلبات الريدز المادية لضم اللاعب بالصيف.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ريال مدريد قد بدأ بالفعل في التحضير للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن النادي الملكي قد بدأ بالتواصل مع ساديو ماني بالفعل وأخبره برغبته في ضم اللاعب بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن زين الدين زيدان يرى في ماني الحل لأزمة الفريق الهجومية، حيث يعد المدرب الفرنسي غير راضي عن الخيارات المتاحة له حاليًا.

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ويدرك النادي الملكي قيمة الصفقة المتوقعة التي قد يضطر لدفعها للظفر بخدمات ساديو ماني، وتبلغ 140 مليون جنيه استرليني.

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ويعد ماني من ضمن أهداف عديدة ارتبطت بريال مدريد في الأسابيع الماضية، يأتي على رأسها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

ويملك ماني في الوقت الحالي عقدًا مع ليفربول لا يزال يتبقى به ثلاثة أعوام حيث لا ينتهي قبل نهاية موسم 2022-2023.

جدير بالذكر أن ماني كان قد شارك في 38 مباراة مع ليفربول في الموسم الجاري بكل البطولات سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع 12.