تقارير .. ريال مدريد لن يستطيع ضم هالاند في الصيف

تقارير صحفية ألمانية تؤكد أن رحيل إرلينج هالاند عن صفوف بوروسيا دورتموند في الصيف مستبعد.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن فريق ريال مدريد لن يستطيع الحصول على خدمات النجم النرويجي إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن الأنباء المتداولة حول قدرة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف تعد كاذبة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ريال مدريد سيدفع 75 مليون يورو في الصيف هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من أجل ضمه لصفوفه.

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وأوضحت الصحيفة أن العقد الخاص باللاعب المنضم حديثًا لصفوف بوروسيا دورتموند لن يتم تفعيل الشرط الجزائي به قبل صيف عام 2022.

وستكون الطريقة الوحيدة التي يرحل فيها هالاند عن صفوف بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل هي موافقة النادي الألماني على ذلك وهو ما سيكون بتبعات مادية ضخمة على ريال مدريد حيث سيرفض الفريق الألماني رحيل نجمه الشاب بسعر قليل.

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ويرفض هالاند نفسه بحسب ما ذكرت الصحيفة فكرة الرحيل عن بوروسيا دورتموند بعد ستة أشهر فقط من انضمامه لأسود فيستيفاليا، حيث يسعى للحصول على المزيد من الخبرات رفقة الفريق قبل الصعود خطوة أكبر لنادي مثل ريال مدريد.

جدير بالذكر أن هالاند كان قد شارك في 14 مباراة هذا الموسم رفقة بوروسيا دورتموند سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع ستة في الدوري الألماني فقط.