تقارير .. ريال مدريد جدد عقد كاسيميرو

ريال مدريد بحاجة إلى تمديد عقد أبرز نجومه

يواجه نادي ريال مدريد خطر خسارة كاسيميرو، متوسط ميدان الفريق، بعد تأجيل مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021.

كاسيميرو أحد أهم الأسماء في تشكيل ريال مدريد والذي يعتمد عليه المدرب زين الدين زيدان بصورة مستمرة، حتى أنّه أكثر اللاعبين حصولًا على دقائق لعب خلال الموسم الحالي.

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توقف المفاوضات بين ريال مدريد وكاسيميرو

6 مايو

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ اللاعب البرازيلي دخل في مفاوضات مع إدارة الملكي لأجل تمديد عقده حتى 2023، لكنّه طلب زيادة راتبه ليصبح الثالث في الفريق بعد إيدين هازارد وسيرخيو راموس.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قيمة الشرط الجزائي في عقد كاسيميرو 200 مليون يورو فقط، وإدارة البلانكوس ترغب في زيادتها تيمنًا بباقي اللاعبين، إذ يبلغ الشرط الجزائي لأسينسيو 700 مليون يورو وبراهيم دياز 750 مليون يورو.

ويأتي ذلك ضمن سياسة النادي بمنح اللاعبين قيمة شرط جزائي مرتفع لضمان عدم الرحيل على طريقة مغادرة نيمار برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

تقارير .. ريال مدريد جدد عقد كاسيميرو

12 مايو

وكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أنّ ريال مدريد بالفعل أتم الاتفاق مع كاسيميرو على تمديد عقده، إلا أنّ الإعلان الرسمي سيكون بنهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع عودة المفاوضات مع استئناف النشاط الرياضي، إلا أنّ قضية زيادة الراتب متوقفة على مغادرة جاريث بيل الذي يحصل على 14.5 مليون يورو سنويًا.

وبجانب كاسيميرو، فإنّ هناك عددًا من اللاعبين المهددين بالرحيل على رأسها لوكا مودريتش وراموس ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز وكريم بنزيما، إذ تنتهي عقودهم في صيف 2021.

جدير بالذكر أنّ أندية الدوري الإسباني وعلى رأسها ريال مدريد بدأت في العودة إلى مقر التدريبات للخضوع إلى فحص فيروس كوفيد 19 تمهيدًا لاستكمال النشاط.