تقارير .. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام سبال

رونالدو يعود للظهور من جديد مع السيدة العجوز

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيقود هجوم يوفنتوس امام سبال يوم غد السبت.

ويستضيف فريق السيدة العجوز، نظيره سبال عصر غد السبت في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وغاب رونالدو عن السيدة العجوز في الفترة الماضية، بسبب إصابة في الفخذ إلا انه عاد للتدريبات مساء أمس الخميس.

ومن المنتظر ايضاً مشاركة الظهير الشاب، بيرواتو لسد عجز مركز الظهير الذي تعرض أكثر من لاعب إلى إصابة فيه.

ويشارك اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، مع فريق يوفنتوس الرديف، كما يلعب مع المنتخبات الإيطالية تحت 18 عاماً.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر المتصدر.