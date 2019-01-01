تقارير| رونالدو يبدأ مواجهة بولونيا والكشف عن موعد راحته

قبل الإياب ضد أتلتيكو مدريد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن موعد راحة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وسط جدول المباريات الهامة للفريق.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن الدون سيشارك ضد بولونيا في المباراة المقبلة بالدوري الإيطالي، يليها مباراة نابولي التي سيلعبها بالتأكيد.

ووفقاً لنفس الموقع فإن رونالدو سيبدأ رفقة الكرواتي ماريو ماندجوكيتش فيما سيعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى مقاعد البدلاء.

وبعد مباراة نابولي وقبل مباراة الإياب ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، سيلتقي اليوفي بأودينيزي وهي المباراة التي يفترض أن تشهد إراحة صاروخ ماديرا.

يذكر أن يوفنتوس قد خسر الذهاب في ملعب واندا ميتروبوليتانو ضد الأتلتي بهدفين دون رد.