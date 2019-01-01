تقارير - روما يقترب من حارس ريال بيتيس

الصفقة على وشك الانتهاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب روما من التعاقد مع باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس الإسباني.

وبحسب صحيفة إل كونفيدنسيال، تبعاً لتقارير سكاي سبورت إيطاليا، فإن المفاوضات تقترب من نهايتها بين الطرفين.

ووفقاً للتقارير فإن الصفقة ستتم مقابل 18 مليون يورو، بعد موافقة لوبيز -24 عاماً- على شروطه الشخصية مع الذئاب.

وكان لوبيز قد بدأ مسيرته في إسبانيول، وحظي بإعارة قصيرة إلى توتنهام هوتسبر الإنجليزي في موسم 2016-2017.

يذكر أن لوبيز كان قد انتقل إلى بيتيس الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، كما يملك مشاركة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا.