تقارير .. روما مهتهم بالتعاقد مع لاعب سيلتك الإسكتلندي

مستواه أمام لاتسيو في الدوري الأوروبي خطف الأنظار

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي روما مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان سيلتك الإسكتلندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتسعى إدارة الجيالوروسي، تعمل على تدعيم صفوف الفريق لتحقيق أهدافها هذا الموسم، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الأوروبي وحجز مقعد لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ووفقاً لموقع توتو ميركاتو، فإن روما يريد الحصول على خدمات الفرنسي أوليفير نتشام، خلال يناير القادم.

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، حصل على إعجاب إدارة روما بعد مستواه أمام لاتسيو منذ أسابيع في الدوري الأوروبي.

ونجح نتشام في خطف هدف الفوز لفريقه، على حساب لاتسيو في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي في الوقت القاتل.

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وأكد الموقع الإيطالي، أن أندية فالنسيا الإسباني وسبورتينج لشبونة البرتغالي مهتمين أيضاً بالتعاقد مع اللاعب.

جدير بالذكر أن نتشام بدأ مسيرته مع مانشستر سيتي، ثم انتقل إلى جنوى الإيطالي على سبيل الإعارة لموسمين قبل أن ينضم إلى سيلتك في 2017.