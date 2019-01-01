تقارير: رودري يفسخ عقده مع أتلتيكو مدريد

رودري لم يعد لاعبًا للروخي بلانكوس؟ هل يرحل لمانشستر سيتي؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ رودريجو هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد، دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده المقدر بمبلغ 70 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد تعاقدت مع ماركوس يورنتي من ريال مدريد مما مهد الطريق لمغادرة رودري.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب قد دفع بالفعل مبلغ 70 مليون يورو للاتحاد الإسباني لكرة القدم لأجل فسخ عقده مع الروخي بلانكوس مما يجعله متاح لأي فريق.

ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع صاحب الـ 23 عامًا خلال الصيف الجاري.

رودري لعب 47 مباراة خلال الموسم المنصرم مسجلًا 3 أهداف وصانعًا لهدف وحيد كما جاء ليحل محل جابي الذي رحل إلى السد القطري.

جدير بالذكر أنّ رودري انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من فياريال في صيف 2018 واستمر لموسم واحد فقط.