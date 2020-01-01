تقارير: رمضان صبحي على رادار قاسم باشا التركي

هل ينضم رمضان صبحي لصفوف قاسم باشا التركي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك رغبة من جانب فريق نادي قاسم باشا التركي، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعى مسؤولي القلعة الحمراء لتمديد إعارته، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، عليه بشكل أساسي.

وأشارت صحيفة "ينياكيت" التركية، إلى أن نادي قاسم باشا، يسعى للتعاقد مع رمضان صبحي وضمه لصفوفه الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته مع الأهلي خلال شهر يونيو المقبل.

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ولعب محمود حسن تريزيجية، صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزي الحالي، ضمن صفوف قاسم باشا، حيث قدم مستويات رائعة، حيث أصبح واحدًا من أهم لاعبي الدوري التركي الموسم الماضي.

فايلر: لا بديل لرمضان صبحي في الأهلي

ومن جانبه، طلب فايلر من إدارة الأهلي، استمرار رمضان صبحي، في حين يرغب اللاعب العودة مجددًا إلى أوروبا من بوابة ناديه هيردسفيلد الإنجليزي.

رمضان صبحي شارك مع الأهلي هذا الموسم في 9 مباريات فقط، في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وغاب الفترة الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة.