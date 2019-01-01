تقارير.. رانييري على رادار روما

مدرب ليستر سيتي وفولهام وإنتر ميلان وروما سابقًا على أعتاب تجربة جديدة في الدوري الإيطالي مع ذئاب العاصمة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري أصبح على رادار نادي روما وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان رانييري قد أقيل من تدريب نادي فولهام منذ حوالي أسبوع بعدما استمرت النتائج السلبية التي كانت موجودة قبل أن يتولى منصبه.

وعقب إقالته، لم يتحدث رانييري بشأن أي شيء يخص نادي فولهام سواء على مستوى إدارة الفريق أو على مستوى اللاعبين، واكتفى بمغادرة منصبه بصمت.

هكذا تنفذ الركلات الحرة 👇👌



ما هو الهدف الأفضل؟😍pic.twitter.com/GDD6jMpniN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وخلال أيام قليلة، تحدثت فورزا إيطاليا بأن رانييري قد اقترب في الوقت الحالي من تدريب نادي روما في حال تمت إقالة المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو.

ويعيش روما أزمة نتائج في الفترة الأخيرة، تجلت بعد خسارته في ديربي العاصمة أمام لاتسيو بثلاثية مطلع الأسبوع الحالي، ما يهدد برحيل محتمل لدي فرانشيسكو.

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن كلاوديو رانييري كان قد درب روما من قبل، كما كانت له تجربة أخرى مع إنتر ميلان، بالإضافة إلى تجربته الأكثر تأثيرًا مع ليستر سيتي الإنجليزي.