تقارير - رامون دياز يدخل حسابات ريفربليت الأرجنتيني

دياز من المدربين المميزين في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام أرجنتيني بخدمات رامون دياز المدير الفني لبيراميدز المصري، للتعاقد معه خلال الفترة الحالية بعد أن ذاع صيته.

وكان دياز قد تولى تدريب الهلال السعودي ومن بعده الاتحاد قبل الانتقال للقيادة الفنية لبيراميدز المصري منذ شهر واحد فقط خلفًا لحسام حسن.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية أرجنتينية، أن ريفربليت الأرجنتيني يضع دياز ضمن خيارات الإدارة للتعاقد معه لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وتم ترشيح مارسيلو جالاردو المدير الفني الحالي لريفر بليت، لتدريب المنتخب الأرجنتيني، بعد قيادته للريفر للتتويج بكأس الليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز.

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ويحصل دياز على راتب كبير من مسئولي نادي بيراميدز، يصل إلى 7 ملايين دولار، بعد التعاقد معه من قبل تركي آل الشيخ مالك النادي.