تقارير | راكيتيتش يقترب من إنتر

على عهدة صحيفة سبورت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة يقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن الكرواتي بات قريباً من مغادرة برشلونة إثر زحام الوسط، مع اهتمام أنتونيو كونتي المدرب الجديد لإنتر بضمه.

يأتي ذلك على الرغم من تصريحات راكيتيتش الأخيرة لصحيفة ماركا، والتي أكد من خلالها رغبته في البقاء داخل أسوار كامب نو.

وباتت قائمة وسط الكتلان تضم أرتورو فيدال وأرتور ميلو وكارلس ألينيا والوافد الجديد فرنكي دي يونج، ناهيك عن الواعدين في صفوف لاماسيا وما يستجد خلال المباريات، مثل مشاركة كوتينيو بهذا المركز أيضاً، أو عودة سيرجي روبرتو إلى مركزه الأصلي.

يذكر أن راكيتيتش الذي انضم للبارسا في صيف 2014 قادماً من إشبيلية، يملك عقداً ينتهي في صيف 2021.