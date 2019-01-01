تقارير: رئيس الاتحاد السوري سيستقيل بعد الخروج الآسيوي

المنتخب السوري ودع كأس آسيا بدون تحقيق أي انتصار

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية على أن فادي دباس، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، اقترب من تقديم استقالته من منصبه، بعد خروج منتخب سوريا من كأس آسيا.

المنتخب السوري ودع بطولة كأس أمم آسيا، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال البطولة، حيث تعادل مع فلسطين وخسر من الأردن وأستراليا.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن دباس قرر بشكل نهائي الاستقالة من منصبه بعد خروج سوريا المبكر من كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

مشاركة للنسيان من المنتخب اليمني في #كأس_آسيا2019. 😞

فيتنام 🇻🇳تحصد ثلاث نقاط بثنائية في اليمن🇾🇪 ، وتنتظر باقي المجموعات.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/pa9FDlHDoo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

الاتحاد السوري سيصدر بيانًا رسميًا للاعتذار إلى الجماهير السورية، بعد الخروج من كأس أمم آسيا 2019.

البيان سيتضمن أيضًا تقديم فادي دباس باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة السوري، وأيضًا مدير المنتخب، وسيحمل نفسه مسؤولية عدم عبور نسور قاسيون للدور الثاني.

منتخب سوريا كان مرشحًا للمنافسة على لقب كأس آسيا، ولكن تعرضت الجماهير لصدمة كبيرة بعد فشله في التأهل إلى الدور الثاني، والخروج من دور المجموعات.