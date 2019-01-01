تقارير | دي خيا يرفض الراتب المعروض لتجديد عقده

دي خيا قد يصبح ثاني أعلى راتب في الفريق ولكنّه لا يوافق على التمديد

كشفت تقارير صحفية وجود خلاف بين إدارة مانشستر يونايتد وديفيد دي خيا، حارس الفريق، فيما يتعلق بالراتب المعروض للموافقة على تمديد عقده.

دي خيا لديه عقد ينتهي في 2019 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ مانشستر يونايتد عرض على دي خيا الحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا أي بزيادة تصل إلى 150 ألف إسترليني عما يحصل عليه في الوقت الحالي.

ويعد هذا الراتب هو ثاني الأعلى في الشياطين الحمر عقب أليكسيس سانشيز والذي يحصل على 400 ألف إسترليني أسبوعيًا.

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5⃣ لويس سواريز: 2.9 مليون يورو شهريًا

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من هم أصحاب أغلى الرواتب في العالم؟ 💰 pic.twitter.com/N5iFypxI1q — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

ورفض دي خيا المبلغ المقدم وطلب زيادة الراتب دون ان يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي في منافسة للحصول على خدمات الحارس حال رحل عن مسرح الأحلام.

دي خيا انضم إلى مانشستر يونايتد في 2010 مقابل 18.9 مليون إسترليني قادمًا من أتلتيكو مدريد وكان قريبًا من الرحيل لريال مدريد في 2016 لولا تأخر إرسال الفاكس الخاص بالصفقة.