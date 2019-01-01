تقارير - ديسابر على بُعد خطوة من الرحيل.. وبديل مصري ضمن الترشيحات

ديسابر يواجه شبح الرحيل عن بيراميدز

يعقد مسؤولو نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا هامًا مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق بعد هزيمة أمس أمام الجونة.

الجونة حقق انتصار ماراثوني على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "الدفاع الجوي".

بيراميدز محليًا يقدم أداء متراجع للغاية ويهدر الكثير من النقاط خلال المباريات الأخيرة، مما أثار شكوك حول استمرار ديسابر من عدمه.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، أن النادي سيعقد اجتماعا هاما مع المدير الفني الفرنسي لتحديد مصيره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت التقارير أن المدير الفني اقترب من الرحيل بقرار من مجلس الإدارة والتعاقد مع مدرب جديد خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تحديد الأنسب.

إقرأ أيضًا - أحمد بلال: حديثي عن مصطفى محمد كان دعابة وتم تفسيره بشكل خاطئ

ويدخل إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، ضمن المرشحين لحل مكان ديسابر خلال المرحلة المقبلة من أجل انقاذ الفريق محليًا.

ويسير بيراميدز جيدًا على المستوى الإفريقي في بطولة الكونفدرالية، حيث تسعى الإدارة لتحديد مدير فني قوي، وفي حالة عدم التعاقد مع جلال سيكون البديل أجنبي.