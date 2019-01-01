تقارير | ديبالا يهدد صفقة لوكاكو بالفشل

إنتر وباريس على الخط..

كشفت تقارير صحفية عن رفض باولو ديبالا نجم يوفنتوس لفكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، مهدداً صفقة انتقال روميلو لوكاكو إلى يوفي بالفشل.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن ديبالا منح إجابته الأولى لإدارة يوفنتوس بهذا الصدد، وهي الرفض.

يأتي ذلك بعد اتفاق الناديين على كل التفاصيل تقريباً، بالإضافة لإنهاء الاتفاق على عقد لوكاكو الجديد في يوفنتوس.

في الإطار ذاته عاد ديبالا إلى تورينو أمس بعد نهاية إجازته التي امتدت إثر مشاركته في كوبا أمريكا، ولكنه لم يقابل مدربه الجديد ماوريتسيو ساري.

أيضاً لم يجري ديبالا الكشف الطبي المعتاد في يوفنتوس، ومن غير المتوقع انضمامه لتدريبات البيانكونيري قبل يوم الإثنين.

يذكر أن تلك الأخبار تعد سارة بالنسبة لباريس سان جيرمان وإنتر، الذي من ناحية سيسترد فرصة التفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن روميلو لوكاكو، ومن ناحية أخرى يفكر في عرض ماورو إيكاردي على إدارة يوفي مقابل ديبالا في صفقة تبادلية.