تقارير | ديبالا يعطل الجميع!

اللاعب لن يقابل مدربه اليوم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن باولو ديبالا نجم يوفنتوس يرفض لقاء المدرب الجديد ماوريتسيو ساري حتى الغد، ما يعطل العديد من الأمور الدائرة في الفترة الحالية من الميركاتو.

وكان ديبالا قد عاد إلى تورينو صباح اليوم قادماً من العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس، بنهاية عطلته التي تم تمديدها لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وتم نقل اللاعب من المطار بواسطة سيارة تابعة لليوفي، ولكنه تم اقتياده إلى منزله عوضاً عن ملعب التدريب.

ويتوجب على المهاجم الحديث مع مدربه مباشرةً قبل أن يتخذ قراره بشان عرض مانشستر يونايتد، حيث سيتم تبادله مع روميلو لوكاكو.

ووفقاً لسكاي سبورت إيطاليا، فإن لوكاكو وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس، ليعتمد الأمر ككل على ديبالا فقط.

يذكر أن لوكاكو كان على وشك الانتقال لإنتر، قبل أن يتدخل الغريم البيانكونيري بعرض أكثر إغراء.