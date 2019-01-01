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تقارير: فوساتي مازال منتظرًا في جدة بعد رحيله عن الأهلي

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فوساتي رحل عن تدريب الأهلي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

ينتظر الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب فريق النادي الأهلي السابق، في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بعد إقالته من منصبه.

الأهلي أعلن من أيام عن إقالة فوساتي من تدريب الفريق، بعد الخروج من كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن فوساتي مازال متواجدًا في مدينة جدًا، منتظرًا للاجتماع مع إدارة ناديه للحصول على مستحقاته المالية.

فوساتي سيعقد جلسة مع إدارة الأهلي، من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة به خلال الأيام المقبلة.

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ولا يتضمن عقد فوساتي مع النادي الأهلي شرطًا جزائيًا، ليحصل فقط على باقي مستحقاته قبل الرحيل.

ومن المقرر أن تجتمع إدارة الأهلي مع فوساتي قريبًا، من أجل إنهاء كافة إجراءات رحيله.

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